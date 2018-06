In Questura Milano ‘Passaporto in giornata’

Milano 17 Giugno – – Il passaporto in un giorno. Sembra un sogno, ma sarà invece possibile con il progetto ‘Passaporto Subito’, la procedura agevolata per il rilascio dei passaporti che partirà da lunedì 18 giugno in via sperimentale in Questura a Milano.

Si tratta di una procedura che consentirà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano, con il passaporto in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi al rilascio, di prenotare on line l’appuntamento scegliendo lo slot più opportuno tra quelli disponibili e avere la garanzia di ottenere il passaporto lo stesso giorno in cui presenteranno la domanda di rilascio all’Ufficio Passaporti della Questura di via Cordusio 4. Obiettivo dichiarato dal questore Marcello Cardona è di sperimentare e sviluppare grazie a continui aggiornamenti tecnici e suggerimenti da parte degli utenti, un servizio che consenta una sempre maggior qualità e celerità nei servizi offerti dalla Polizia di Stato alla cittadinanza. (Ansa)