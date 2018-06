Il ciclo di eventi dedicati al mondo felino organizzato dal Crazy Cat Cafè di Milano. Una casa a misura di gatto.

Lunedì 18 giugno: “La casa a misura di gatto” Come rendere felice il tuo gatto attraverso una giusta disposizione di spazi e risorse. Il gatto ha bisogno di svolgere numerose attività durante la giornata. Disporre correttamente le risorse (cibo, acqua, cassette, graffiatoi) e arricchire l’ambiente sfruttando la terza dimensione è fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Ogni appuntamento prevede la formula aperi-cena ad una quota di 20 Euro per persona (numero limitato di posti per rispetto della tranquillità dei gatti). Sarà possible prenotare con pagamento anticipato direttamente al Crazy Cat Cafè, via Napo Torriani 5, oppure attraverso lo shop online (https://shop.crazycatcafe.it/it) acquistando il voucher d’ingresso per l’evento di interesse.

Per informazioni: visitare il sito www.crazycatcafe.it o la pagina facebook.com/CatCafeMilano oppure contattare il caffè al numero 02.84542739.