A San Donato i carabinieri aprono la caserma ai bambini

L’Arma si apre ai bambini. Il 21 infatti è prevista l’inaugurazione di “Una stanza tutta per sè” nella caserma di San Donato Milanese. Si tratta di un’aula per le audizioni protette realizzata dai 22 Club della Lombardia del Soroptimist International d’Italia nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé“. Tale stanza, allestita in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, sarà un importante ausilio e strumento di tutela per le donne e i bambini vittime di violenza, non solo di San Donato Milanese ma di tutto il sud est della Provincia di Milano. La cerimonia a cui presenzierà la Vice Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia Paola Pizzaferri sarà inaugurata dal capitano Antonio Ruotolo comandante della caserma che ha voluto fortemente l’iniziativa.