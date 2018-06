Fico nega un minuto di silenzio per la morte di Duccio Dini.

Milano 15 Giugno – Il fatto è che aveva fretta, molta fretta. E fu così che quel minuto di silenzio per la morte di un ragazzo di 28 anni, a Firenze, per colpa di alcuni rom che avevano scatenato l’inferno, fu negato con fermezza e astio da Fico, Presidente della Camera. .Si chiamava Duccio Dini e aveva una pelle troppo candida, le origini italianissime, la vita tutta ancora da percorrere. Alla richiesta del deputato Donzella di fermare il tempo per una riflessione, Fico risponde ossessivamente “Non è nell’ordine del giorno”. Quella morte non aveva rispettato i tempi della burocrazia, non rientrava nella categoria dei poveri migranti, non poteva rappresentare la bandiera del buonismo. Un minuto per ricordare una vita spezzata, per dire “non doveva succedere”, per abbracciare il dolore. Inutile appellarsi all’art.41, inutile supplicare. Quel minuto è troppo prezioso: l’aula è impegnata a scegliere il questore di ricambio, un impegno che non si può rompere per rispettare un morto.

Fico, l’ineffabile presidente della Camera, quello che vuole lo ius soli perché tanto sensibile ai bisogni dei migranti, quello che Lunedì scorso si è recato a San Ferdinando di persona e ha detto: «Sono qui per portare le condoglianze dello Stato alla famiglia e agli amici di SoumaylaSacko», sì sempre quello, non ha tempo per Duccio Dini.

Scrive Renato Farina su Libero “Cos’è se non un’intenzione chiara di linea politica, una sorta di razzismo della morte, questa palese differenza di considerazione? Questi capi dei Cinque Stelle si vantano di aver superato lo schema destro o sinistro, ma non il fossato del loro pregiudizio….Dedichiamo noi, ciascun dove può, questo minuto di silenzio a un ragazzo che non aveva mai fatto male a nessuno. Di certo, avrebbe amato che il potere politico l’avesse ascoltato in silenzio e con attenzione. Quando era vivo.”