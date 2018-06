Elezioni Statale: si vota sul trasferimento a Expo

Elezioni alla Statale per scegliere il successore di Gianluca Vago. Dopo il mandato tra luci e ombre del medico pronto da tempo al balzo in politica, ecco il primo turno che definisce subito la sfida tra pro e contro il trasferimento a Expo. In corsa c’è Giuseppe De Luca, prorettore alla didattica e professore di Storia economica e seguace del trasferimento. E c’è Elio Franzini, professore di Estetica, membro del Senato accademico e già preside di Lettere e Filosofia e prorettore quando alla guida dell’università Statale c’era Enrico Decleva, che non vede di buon occhio il trasloco a Rho. Il terzo nome è quello di Maria Pia Abbracchio, «l’outsider», lei farmacologa conosciuta anche come vicepresidente di Gruppo 2003 per il rilancio della ricerca scientifica, che è già stata tagliata fuori. Il primo turno di votazioni dice: De Luca 914, Franzini 790 e Abbracchio 364. Il prossimo turno si decide a maggioranza semplice, quindi se Franzini convince Abbracchio, potrebbe spuntarla. Ed è probabile, stando alla matematica, visto che si sa quanto siano militarizzati i voti in università.