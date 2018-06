A Scalo Milano Summer Music & More: 6 spettacoli gratuiti di grandi artisti per animare l’estate milanese

Il divertimento fa Scalo a Milano. Primo appuntamento il 21 giugno con il jazz di Nick the Nightfly Quintet e un esclusivo concorso per i possessori della I LOVE CARD

Milano 15 Giugno – Scalo Milano, l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, dà il via a Summer Music & More, iniziativa che, a partire dal 21 di giugno e fino al 6 di settembre, animerà l’estate meneghina grazie alla presenza di importanti artisti affermati all’interno del panorama musicale e televisivo italiano.

Summer Music & More proporrà 6 spettacoli gratuiti nella piazza delle Fontane a Scalo Milano.

Le proposte estive del Summer Music & More sono pensate per soddisfare tutti i gusti! Per gli amanti del rock, Le Vibrazioni, reduci dal successo di Sanremo, e il dj di Virgin Radio Andrea Rock. Chi preferisce le atmosfere più pop e sognanti potrà godere del concerto di Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor 6. Non mancheranno il jazz, con Nick the Nightfly Quintet, e le raffinate sonorità lounge e bossa offerte dall’Happy Hour di Radio Monte Carlo, con il dj Marco Fullone, la cantante Chiara Guglielmi e il sax di Jessica Cochis. Ma le proposte non si limiteranno solamente alla musica, comprenderanno anche lo spettacolo di Cristiano Militello, irriverente inviato di Striscia La Notizia, che divertirà la platea con la sua comicità.

Ad animare le serate al termine delle performance l’esclusivo concorso “Lo Shopping ti premia”!

Nelle 6 date, per i possessori della I LOVE CARD che avranno sostenuto una spesa di almeno 10 euro tra le 22:00 e le 24:00 ci sarà la possibilità di vincere immediatamente una Gift Card da 50 o 100 euro. Mentre a settembre, a conclusione della rassegna, con l’estrazione finale verrà messa in palio una gift card da 1.000 euro! Ulteriori informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.scalomilano.it

Primo appuntamento il 21 giugno con il concerto di Nick the Nightfly Quintet. Nick the Nightfly, direttore artistico del Blue Note di Milano, ha collaborato con i più grandi artisti jazz nel panorama musicale mondiale da Quincy Jones a Sarah Jane Morris, fino a Paolo Fresu.

Con le sue note calde, la sua musica rilassante e il suo stile inconfondibile darà vita a uno spettacolo che incanterà tutti dai più grandi ai più piccoli.

CALENDARIO DELL’EVENTO

21 giugno – Nick the Nightfly Quintet

5 luglio – Le Vibrazioni

12 luglio – Happy Hour RMC

26 luglio – Cristiano Militello Show

2 agosto – Andrea Rock

6 settembre – Chiara Galiazzo

Media partner di Summer Music & More saranno le più importanti radio italiane. Radio Monte Carlo, Radio 105, R101 e Virgin Radio.

L’appuntamento Summer Music & More testimonia ancora una volta la grande vocazione di Scalo Milano per gli eventi. Questa iniziativa permetterà a tutti di scoprire la grande offerta di Scalo Milano che non si limita solamente allo shopping, ma offre possibilità di spendere il proprio tempo libero vivendo momenti unici con il meglio dell’intrattenimento, del food, della moda e del design.