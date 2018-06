Via Palmanova: la polizia sgombera gli occupanti abusivi da uno stabile MM.

Momenti di tensione quando un occupante salito su una finestra del quarto piano ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

Milano 14 Giugno – Gli agenti della Questura di Milano hanno proceduto questa mattina allo sgombero di 12 di appartamenti occupati abusivamente su 2 piani del civico 59 di via Palmanova, alla periferia nord-est della città.

Per portare a termine l’operazione è stato necessario chiudere al traffico alcune vie della zona, nonché l’uscita Palmanova della Tangenziale Est.

Le strade che sono state chiuse durante l’intervento delle forze dell’ordine sono: via Palmanova nel tratto con Piazza Sire Raul; via Carnia verso Palmanova, all’altezza di Piazzale Udine; via Cesana nel tratto compreso con via Tel Aviv; via Anacreonte nel tratto con via Padova; via Olgettina in direzione Palmanova fino a via Cascina Gobba e, come detto, anche lo svincolo della Tangenziale Est dell’uscita Palmanova.

Il servizio è stato predisposto dal questore di Milano Marcello Cardona, in quanto Autorità tecnica di Pubblica Sicurezza, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ed è coordinato dal dirigente del Commissariato Monforte-Vittoria.

Ci sono stati momenti di autentica tensione quando, fra gli occupanti abusivi, un sessantenne seduto sul davanzale di un finestra del quarto piano ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Tutte le possibili misure di sicurezza sono state messe in opera dai vigili del fuoco, ma l’uomo, dopo un’ora, è rientrato nell’appartamento, portando avanti però la trattativa per altre 2 ore, prima che la situazione si risolvesse .

Lo sgombero degli stabili di via Palmanova è stato deciso nella riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese, che lo considera un tassello nella strategia di sicurezza per la città.