Settima edizione Rocktoberfest, la festa della birra di Milano più attesa dell’estate

A Vizzolo Predabissi sfide tra 40 gruppi musicali e tribute band – Specialità gastronomiche, birra, buona musica rock . L’ingresso è gratuito.

Milano 14 Giugno – Per 18 giorni consecutivi il palcoscenico dell’area feste di Vizzolo Predabissi (via Verdi) verrà preso d’assalto da formazioni emergenti e affermate tribute band su scala nazionale, in occasione del Rocktoberfest 2018. A cominciare da oggi la più famosa festa della birra milanese aprirà i battenti e darà inizio al contest di musica rock, nel quale si sfideranno 40 band a colpi di powerchord, virtuosismi e acuti. La più talentuosa vincerà i premi messi in palio da Club Magellano (organizzatore): un viaggio all’Oktoberfest in Germania per tutti i componenti del gruppo; uno special radiofonico con interviste; 328 passaggi garantiti del singolo, scelto dai vincitori, su un network di 82 radio internazionali (di cui una a New York, una in Belgio e una in Canada); la disponibilità di una sala prove attrezzata alla registrazione per 20 ore. Ogni band partecipante al contest avrà 45 minuti a disposizione per farsi conoscere e farsi votare dal pubblico, che sceglierà al termine di ogni giornata una vincitrice, catapultandola alla finalissima dell’ultimo giorno. Ciliegina sulla torta: tutti gruppi iscritti, in maniera completamente gratuita, saranno intervistati per circa 20 minuti su Radio Lombardia dove si racconteranno e potranno far passare i propri pezzi. Dopodiché, alle 22.15, spazio ai musicisti professionisti che riproporranno cover degli artisti più conosciuti come, ad esempio, Vasco Rossi, Queen, Ligabue, Green Day, Bob Marley, Bon Jovi, Guns N’ Roses, J-Ax e Articolo 31, Doors, AC/DC.

Sarà possibile accompagnare la buona musica con boccali di birra, riempiti nei diversi stand presenti. Senza dimenticare che la cucina accenderà i fornelli alle 19.00 per preparare panini con le salamelle, hot dog, hamburger, grigliata mista, stinco bavarese, patatine fritte, pasta al sugo, bretzel, torte, brioches, gelati, brownies. Ci saranno anche cocktail, vini, amari e shot, da sorseggiare nelle aree ristoro.

Ma non è finita. Sono previste tre tipologie di giochi a premi: litro di birra a fiato (ossia una gara per chi beve un litro nel minor tempo possibile); dama alcolica (le pedine del classico gioco vengono sostituite dagli shot, che giustamente devono essere bevuti); staffetta della birra (bisogna scolare un bicchiere di birra alla goccia e poi misurarsi con la corsa ad ostacoli).

«Siamo giunti al settimo anno consecutivo del Rocktoberfest – spiega Alessandro Fico, numero uno di Club Magellano -. Dal 2012 a oggi sono passate alla nostra festa della birra centinaia di band e migliaia di persone. Nell’edizione 2018 tutto è stato curato nel dettaglio. Ci aspettiamo un’affluenza superiore agli anni passati, ricordando che l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni consultate il sito web https://www.rocktoberfestitalia.com».