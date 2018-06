Sesto, arriva piazza Oriana Fallaci

La giunta comunale ha deliberato l’intitolazione a Oriana Fallaci del giardino posto tra le vie Italia, Guerra e Manzoni. “Abbiamo voluto – commenta Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni – intitolare quest’area della nostra città alla Fallaci per ricordare una grandissima giornalista e scrittrice italiana. Oriana Fallaci ha onorato il nostro Paese con i suoi libri e i suoi reportage. E’ stata inoltre lungimirante nel descrivere, in contrasto con il buonismo imperante, la minaccia del fondamentalismo islamico e la debolezza dell’Occidente nell’approccio verso gli estremisti. Ha difeso, con forza e passione, i nostri valori, le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra identità. Rappresenta una figura, con le sue idee, le sue critiche e le sue prese di posizione, costantemente attuale in un’epoca di pericoli terroristici.E’ un onore poter dare uno spazio nella nostra città a una donna che ha dimostrato grande coraggio nella sua professione e nella sua vita. La Fallaci è stata una grande protagonista, dalle interviste ai grandi della Terra fino alle inchieste sui campi di guerra, della storia recente e per questo abbiamo voluto intitolarle un’area verde in città”