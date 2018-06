Sabato chiude la Monza-Melzo

Il Settore Progettazione e Manutenzione Strade della Città metropolitana di Milano comunica la chiusura totale al traffico veicolare lungo la S.P. n.13 “Monza-Melzo”, dal Km 3+500 al Km 4+100, con la seguente modalità:

– dalle ore 5.00 alle ore 14.00 del 16/06/18.

Si precisa che la rotatoria all’incrocio tra via C. Colombo e via San Rocco sarà transitabile al traffico locale e verrà interrotta la viabilità nel tratto di provinciale a cavallo del sovrappasso ferroviario.