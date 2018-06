Municipio 2, Fratelli d’Italia occupa il consiglio: protesta contro l’isolamento istituzionale dei Municipi

Milano 13 Giugno – Ieri sera, dopo avere consentito che i consiglieri ricordassero la collega Barbara Benedini, prematuramente scomparsa, il Presidente della Commissione Sicurezza Riccardo Truppo (FdI) ha occupato l’aula ponendosi al centro dell’emiciclo per impedire continuassero i lavori. Una protesta volta a denunciare la totale indifferenza della Giunta Sala nei confronti dei municipi, mai coinvolti nelle decisioni riguardanti i territori da loro amministrati. In seguito questa azione la seduta è stata a lungo sospesa.

“Quella del decentramento è una riforma mai portata a compimento – Ha spiegato Truppo – con l’aggravante di doversi rapportare con un’Amministrazione centrale che oltre a non consultarci quando deve prendere decisioni che ci dovrebbero riguardare, come la riapertura dei Navigli o di nuove moschee, non ci fornisce nessuna risposta alle domande che le poniamo”. A suo sostegno l’Onorevole Marco Osnato (FdI) che ha dichiarato: “Troppo spesso oramai le amnesie, i ritardi o le dimenticanze di Sala e della sua giunta rispetto ai consiglieri municipali, specialmente di centrodestra, appaiono come strumentali se non addirittura sistematiche e prodromiche a un isolamento di chi invece parla per conto dei cittadini! Bene ha fatto Riccardo Truppo a testimoniare ciò con la sua azione eclatante”.