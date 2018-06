A Milano arriva Unico Gelato e Caffè, franchising nato a Bologna

Milano 13 Giugno – Dopo Londra e Caraibi, la catena “Unico Gelato & Caffè” sbarca a Milano: si aggiunge così un tassello italiano ad una esperienza imprenditoriale nata proprio nel nostro Paese, a Bologna con “Cemeria Funivia”, e che ora punta al mercato europeo con un occhio particolare anche all’hotelerie e alla ristorazione di fascia alta . “Unico Gelato & Caffè” è stato inaugurato a Milano in via Marco Fabio Quintiliano 9 (zona Mecentate): una formula che associa gelateria, caffetteria e pasticceria, come luogo perfetto per la colazione, la pausa pranzo, un break e a metà pomeriggio e, presto, anche un’offerta esclusiva per l’aperitivo. All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, Gianluca Vitali e Gianluca Tomasello, soci di Unico Gelato & Caffè Italia, l’ex azzurro Gianfranco Zola – co-owner di Unico – e un centinaio di ospiti che hanno apprezzato la bonta del gelato preparato da Riccardo Gherardi.

“La scelta di aprire il primo locale a Milano – ha detto Gianluca Vitali – è frutto di una precisa strategia di espansione di un marchio e di un concetto di prodotto che abbiamo creato a Bologna, esportato all’estero e che ora vogliamo affermare in Italia e sopratutto in Europa. Lo facciamo con un prodotto di altissima qualità, buono, genuino e che risponde a tutte le esigenze alimentari. Da Milano partiamo con un progetto che vuole rappresentare un franchising di qualità, con un prodotto preparato tutti i giorni nei nostri laboratori e quindi sempre fresco. Il secondo obiettivo è diventare fornitori di gelato artigianale e tradizionale per il mondo del hotelerie e dell’alta ristorazione”.

Punto di qualità delle proposte di Unico è l’uso esclusivo di ingredienti pregiati, naturali e biologici, senza l’aggunta di conservanti, additivi chimici o coloranti, con un processo di mantecazione svolto più volte durante la giornata per conferire al gelato un carattere sempre fresco e morbido. Un’idea di gelato che combina i gusti più tradizionali e fruttati – dal cioccolato, alla nocciola, al caffè – a quelli tipici della propria identità – “Magic Box”, “Due Torri”, “Mascaffè”, “Cremino”, “Amarena croccante”. Un gelato per tutti, anche per chi vuole scegliere tra un’assortita variante di gusti vegani, senza la presenza di lattosio e di glutine. Per quanto riguarda i caffè, Unico offre una miscela avvolgente, densa e profumata, “Super-Crema UNICO” preparata con le miscele migliori di chicchi tostati, scelti per creare 50% Arabica e 50% Robusta.(Adnkronos)