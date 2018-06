Tutti in sella per lo Sla Global Day

Il 17 giugno la prima Granfondo del Lago Maggiore per sostenere la ricerca scientifica sulla malattia

Alla Granfondo parteciperanno la campionessa di ciclismo Noemi Cantele, il volto televisivo Justine Mattera, il team ‘Spietati’ di Radio Deejay, capitanati da Linus, e il ‘Gemini Team’ in rappresentanza di AISLA Onlus.

Milano 12 Giugno – Tra pochi giorni professionisti e appassionati di ciclismo si ritroveranno sulla propria bici per vivere un’esperienza unica: la ‘1^ Granfondo del Lago Maggiore’, primo evento di ciclismo che si terrà domenica 17 giugno e dedicato unicamente alla raccolta fondi a sostegno di Fondazione AriSLA, principale organismo in Italia che finanzia progetti di ricerca scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa gravissima, che oggi nel nostro Paese coinvolge circa 6000 persone.

Organizzata dalla Società Ciclistica Castellettese con il patrocinio del Comune di Castelletto Sopra Ticino e della Provincia di Novara, la Granfondo è nata come una sfida del ‘Team AriSLA’, un gruppo composto da volontari indipendenti e promosso dal castellettese Oscar Nicoletti, che dal 2016 corre per supportare la mission di Fondazione AriSLA. Una sfida che in pochi mesi è diventata una realtà concreta e che si è posta l’obiettivo di unire tutti coloro che sono appassionati di ciclismo e che allo stesso tempo vogliono contribuire a sostenere una causa importante come la ricerca scientifica su una malattia complessa come la SLA.

IL LEGAME CON LO ‘SLA GLOBAL DAY’ – Anche la data scelta per la Granfondo non è stata casuale, ma è stata individuata significativamente affinché coincidesse con lo ‘SLA GLOBAL DAY’, la Giornata mondiale dedicata alle persone con SLA, celebrata il 21 giugno e promossa dal 1997 dalla Alleanza internazionale delle associazioni dei pazienti, di cui AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e Socio fondatore di AriSLA, è parte come unico membro italiano. AISLA e Fondazione AriSLA negli ultimi anni hanno sempre aderito allo ‘SLA GLOBAL DAY’ e anche quest’anno hanno deciso di muoversi in sinergia. Alla Granfondo, infatti, AISLA sarà rappresentata da una ventina di ciclisti del ‘Gemini Team’ di Abbiategrasso (Mi), sodalizio attivo da diversi anni in azioni di sensibilizzazione sulla SLA in favore di AISLA il cui logo campeggia sulle divise da gara del Team.

ALLA GRANFONDO NOEMI CANTELE, JUSTINE MATTERA E IL TEAM DI RADIO DEEJAY CON LINUS – Alla Granfondo correrà la madrina dell’evento Noemi Cantele, medaglia d’Argento ai mondiali di ciclismo Mendrisio 2009 e prima ex ciclista professionista ad aver aderito al progetto del Team AriSLA. Parteciperanno anche il volto televisivo Justine Mattera, che da tempo ha sposato la mission di AriSLA, e il team ‘Spietati’ di Radio Deejay, capitanati da Linus, testimoniando così la vicinanza alle persone con SLA e a chi fa ricerca.

I PERCORSI PIU’ BELLI DI ITALIA – La ‘Granfondo del Lago Maggiore’ attraverserà i percorsi tra i più belli d’Italia. Tre gli itinerari percorribili dai partecipanti: uno breve di 38 km, uno medio di 85 km e uno lungo di 125 km. La partenza è prevista da Castelletto Sopra Ticino, passando per Comignago, Parruzzaro, Dagnente, Meina, Nebbiuno, Massino Visconti, Belgirate, Calogna, Stresa, Baveno, Levo, Gignese, Mottarone, Armeno e ritorno a Castelletto Sopra Ticino attraversando l’Alto Vergante. La manifestazione verrà trasmessa sul canale Sky – Bike Channel 214.

IL VILLAGGIO SPORTIVO, LA PEDALTATA DELL’AMICIZIA E LA GARA – Il cuore della Granfondo sarà a Castelletto Sopra Ticino (Palestra FitActive, in Via Tripolitania N°5) dove sarà allestito il villaggio sportivo, aperto sia sabato dalle ore 10 alle 19.30 che domenica dalle ore 8 alle 16.30, in cui saranno presenti un’area ristoro e gli stand delle realtà imprenditoriali che hanno sostenuto l’evento. Sarà presente anche un banchetto di Fondazione AriSLA per ricevere tutte le informazioni relative alla sua attività. Nella giornata di sabato, alle ore 17, è prevista la ‘Pedalata dell’amicizia’ di 5km nel centro di Castelletto Sopra Ticino. La biciclettata è aperta a tutti ed è percorribile con qualsiasi bici, obbligatorio invece indossare il caschetto. Domenica, invece, sarà la giornata dedicata alla gara con partenza alle ore 8: sarà possibile iscriversi alla gara anche la mattina di domenica. Alle 15 è prevista la premiazione a cui interverrà, tra gli altri, il Vice Presidente di Fondazione AriSLA, Silvia Codisposti. Tutte le informazioni sulla ‘Granfondo Lago Maggiore’ e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito http://www.granfondolagomaggiore.it/.

LE IMPRESE SOSTENGONO LA ‘GRANFONDO’ – Anche il mondo delle aziende ha voluto sposare la ‘Granfondo Lago Maggiore’, credendo nel valore della ricerca: HOYA, Magma Macchine, IBSA Bouty, Coop Lombardia, Fontaneto, Nuxe, Resultime, Autoarona Skoda, JTECH, Igor Gorgonzola, Relais Santo Stefano, Cicli Varsalona, Tormoka, Hotel Oleggio, Resort Castello Dal Pozzo, Mug, Polymec, Fitactive, Sapore di Mare, L’Eventho, Enoteca F.lli Vigilante, DNP Pharma, Giordano Caseificio, La Piazzetta del Mondo, Hotel Le Palme, RGA Metal Work Solutions, LBS Business Services, Ricola, Natural Boom, Ale, Chiarella, EsseVi, Pizzeria ‘Il Ghiottone’, Toelettatura Claudia, Decathlon, Auxilium Therapy, Lions Club, Strobino, Be.bike Big Pizza, Alka, Gedi, Magie di Cristallo, Kuhbacher, IDEADESIGN, Brico Center, Ry-TEK.

.