Jazz in Cascina – Un’estate di concerti

A MARE CULTURALE URBANO – all’interno della stagione estiva “dopo andiamo al mare?”, torna l’appuntamento con il jazz JAZZ che accompagna gli aperitivi nel cortile di mare in via G. Gabetti 15 si tiene la rassegna “Jazz in Cascina”, realizzata da mare culturale urbano in collaborazione con Cernusco Jazz.

Fino al 5 settembre 2018 all’interno della stagione estiva “dopo andiamo al mare?”, si tiene la rassegna Jazz a mare realizzata in collaborazione con Cernusco Jazz, concerti a ingresso libero, i mercoledì sera alle ore 20.00 in cui si esibiscono alcuni dei migliori musicisti della scena nazionale.

Mercoledì 13 giugno salirà sul palco in cortile The Circus Jazz Quartet, formato da musicisti di caratura internazionale: Max Tempia organo hammond, Fabio Buonarota alla tromba, Walter Calafiore al sax, Tommy Bradascio alla batteria. Mercoledì 20 giugno arriva a mare il Mario Mariotti Quartet – My Funny Valentine: a Night for Chet Baker, in occasione del trentennale della scomparsa del celebre jazzista Chet Baker il trio dedica un progetto alla sua memoria, rileggendo con nuovi arrangiamenti alcuni dei suoi brani più famosi, con Mario Mariotti (tromba) Gabriele Orsi (chitarra) Francesco di Lenge (batteria).

Mercoledì 27 giugno Simone Daclon Trio in concerto, tra tradizione e contemporaneità le composizioni variano tra originali e rivisitazioni del repertorio jazzistico classico proponendo sonorità più moderne e soluzioni ritmiche inusuali, i musicisti sono Simone Daclon (piano), Marco Vaggi (basso), Matteo Rebulla (batteria). Mercoledì’ 4 luglio il jazz si fa giovane con un gruppo di nuovi talenti del jazz italiano Cristiano Pomante Quartet originali e già in grado di esprimersi con pertinenza e maturità espressiva, tra fusion e tradizione, Cristiano Pomante (vibrafono), Alessandro Rossi (batteria) Michele Tacchi (basso), Marco Giongrandi (chitarra). Mercoledì 11 luglio ospiti a mare Daniele Gregolin jazz manouche Trio con un fresco, vibrante e puro swing. La chitarra manouche di Daniele Gregolin affonda le sue radici nell’anima gipsy di Django Reinhardt, rielaborato in chiave personale e appassionata. Mercoledì 18 luglio Patrizia Di Malta Super Quartet “Omaggio a Elis Regina” con Patrizia Di Malta (voce), Luiz Meira (chitarra), Cesar Moreno (piano), Attilio Zanchi (contrabbasso). Patrizia di Malta canta la musica brasiliana, grazie all’adolescenza vissuta a Rio de Janeiro ascoltando jazz a mare culturale urbano è accompagnata da un gruppo composto da Luiz Meira, Cesar Moreno e Attilio Zanchi, per uno splendido omaggio alla grande Elis Regina. Mercoledì 25 luglio Leo Caligiuri Trio, torna in Cascina il trio guidato da Leonardo Caligiuri, ormai talento affermato della scena jazz italiana. Ha suonato con Gianluigi Trovesi, Danilo Rea, Paolo Fresu, Ares Tavolazzi. La rassegna si chiude mercoledì’ 5 settembre con “o’Gato e gli assunti da poco Danilo Ignazio Vignali (voce e chitarra), Mirko Fait (sax), Rodrigo Amaral, cavaquinho (basso e voce), Raffaele Kohler (flicorno), Yazan Greselin (piano), Roby Giannella (batteria). Nato da un’idea di Danilo Vignali e Mirko Fait, “o’Gato e gli assunti da poco” è un viaggio che parte da Napoli per approdare Rio De Janeiro attraverso le contaminazioni di buona parte del globo. Miscela sapiente di musiche dal mondo tenute in equilibrio dai magici ritmi della bossa nova. Un’esperienza fatta di allegria, amicizia, emozioni, cuore e musica in un mix irresistibile e raffinato.

info – facebook, mare culturale urbano – twitter, instagram: maremilano

TUTTO IL PROGRAMMA

tutti i concerti iniziano alle ore 20.00 e sono a ingresso libero

Mercoledì 13 giugno

‘Circus Jazz Quartet’

Max Tempia (organo hammond)

Walter Calafiore (sax)

Fabio Buonarota (tromba)

Tommy Bradascio (batteria)

Mercoledì 20 giugno

‘Mario Mariotti Quartet – My Funny Valentine: a Night for Chet Baker’

Mario Mariotti (tromba)

Gabriele Orsi (chitarra)

Francesco Di Lenge (batteria)

Achille Giglio (contrabbasso)

Mercoledì 27 giugno

‘Simone Daclon Trio’

Simone Daclon (piano)

Marco Vaggi (basso)

Matteo Rebulla (batteria)

Mercoledì 4 luglio

Cristiano Pomante Quartet

con Cristiano Pomante (vibrafono)

Alessandro Rossi (batteria)

Michele Tacchi (basso) Marco

Giongrandi (chitarra)

Mercoledì 11 luglio

Daniele Gregolin

“jazz manouche” Trio.

Mercoledì 18 luglio

Patrizia Di Malta Super Quartet “Omaggio a Elis Regina”

con Patrizia Di Malta (voce)

Luiz Meira (chitarra)

Cesar Moreno (piano)

Attilio Zanchi (contrabbasso)

Mercoledì 25 luglio

Leo Caligiuri Trio

con Leo Caligiuri (piano)

Stefano Carrara (contrabbasso)

Francesco Di Lenge (batteria)

Torna alla Cascina il trio guidato da Leonardo Caligiuri, ormai talento affermato della scena jazz italiana. Ha suonato con Gianluigi Trovesi, Danilo Rea, Paolo Fresu, Ares Tavolazzi.

Mercoledì’ 5 settembre

“o’Gato e gli assunti da poco

Danilo Ignazio Vignali (voce e chitarra)

Mirko Fait (sax)

Rodrigo Amaral, cavaquinho (basso e voce)

Raffaele Kohler (flicorno)

Yazan Greselin (piano)

Roby Giannella (batteria)