Centro estivo 2018 nella magica atmosfera del Piccolo circo dei sogni

Dall’11 giugno al 27 luglio il tendone di Peschiera Borromeo (Milano) aprirà ai bambini e ragazzi per trascorrere un’estate all’insegna dell’arte circense e del divertimento, tra molteplici sport e tuffi in piscina

Milano 12 Giugno – Al via il Circus Summer Camp al tendone stabile di Peschiera Borromeo. Il Piccolo Circo dei Sogni, nella sua veste estiva, è pronto per accogliere tutti coloro che vogliono divertirsi durante le vacanze scolastiche pur rimanendo in città. Il servizio, attivo da lunedì 11 giugno fino al 27 luglio, vuole essere un aiuto per quei genitori che non sanno dove lasciare i figli nei mesi estivi oppure vogliono creare loro un’opportunità di socializzazione e svago come alternativa ai soliti centri estivi. All’interno del circo diretto da Paride Orfei e Sneja Nedeva, saranno organizzate attività giornaliere per insegnare ai ragazzi dai 4 ai 18 anni l’arte circense. Nella fattispecie, la giornata sarà scandita da molteplici momenti ludici: dall’arrivo (ore 9.00 – 9.15) al pranzo (12.30) è prevista la scuola di circo, includendo il riscaldamento all’inizio e la merenda a metà mattinata. Nel primo pomeriggio sono proposte attività soft, come la visione di film o spettacoli, per far riprendere i ragazzi dall’allenamento mattutino; dalle 15 alle 17 si lascia libero spazio ai desideri di ciascuno, cercando di accontentare sia chi vuole proseguire con il potenziamento (stretching) sia chi vuole rilassarsi in piscina (il circo è provvisto di due piscine semirigide) oppure dedicarsi allo sport (basket, pallavolo, danza, calcetto, ping pong). Il Circus Summer Camp mette inoltre a disposizione un servizio pre-scuola dalle 8 alle 9 e un post-scuola dalle 17 alle 18. Si offre inoltre la possibilità frequentare part-time o full-time, rispettivamente al costo di 70 e 110 euro a settimana, e di pranzare al sacco oppure pagare un supplemento per usufruire del servizio catering.

Per ulteriori informazioni contattare 3408073021 – 3316522892 (anche whatsapp)