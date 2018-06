Sedicenne minaccia la madre e rapina la zia

Pretendeva che la madre gli consegnasse la borsa e l’ha strattonata violentemente poi è fuggito. Un ragazzino di 16 anni di Montesarchio non si è arreso alle resistenze della madre e per procurarsi i soldi di cui aveva bisogno si è diretto dalla zia, che abita vicino casa sua. Una volta entrato nell’abitazione ha cominciato a inveire e a spintonare la donna per impossessarsi del portafogli. Questa volta ha avuto più fortuna ed è riuscito a rubare il portafogli che conteneva 150 euro ed è fuggito. Madre e zia hanno avvisato i carabinieri del comando provinciale di Benevento che sono messi subito alla ricerca dell’adolescente. Poco dopo il giovane è stato rintracciato nel centro di Montesarchio e fermato. Aveva ancora il portafoglio della.zia e i soldi appena rubati. I carabinieri lo hanno accompagnato al centro di accoglienza dei Colli Aminei a Napoli a disposizione del tribunale per i minorenni. Deve rispondere di rapina e minacce