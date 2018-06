Dopo aggressione di una madre alla maestra, on. Gelmini (F.I) “Ripartiamo dall’educazione e dal rispetto”

Milano 11 Giugno – Il fatto di cronaca è noto ed è comunque l’ultimo in ordine di tempo. Scrive Milano Today “Si è presentata all’ingresso della scuola fingendo di avere un colloquio con una docente. Poi è andata dritta nell’aula in cui stava insegnando la maestra che, secondo lei, avrebbe graffiato suo figlio. E l’ha picchiata. Davanti a tutti. È successo nella mattinata di venerdì 18 maggio in una scuola elementare della periferia di Milano e la vicenda tra maestra e mamma — portata alla luce con un articolo pubblicato da Il Giorno a firma di Marianna Vazzana — potrebbe finire in tribunale: la 40enne ha sporto una denuncia e la maestra pare sia intenzionata a fare altrettanto.

L’insegnante, aggredita davanti a una classe di bambini di 10 anni, non ha chiesto l’intervento dell’ambulanza. La mamma, invece, è stata bloccata e allontanata dal personale della scuola.”

La violenza, la giusstizia fai da te è diventata una forma di rivalsa senza regole.

E i bambini ci guardano..

Osserva da mamma l’on. Mariastella Gelmini “Gli insegnanti sono sempre più spesso impotenti dinanzi all’arroganza e alla violenza di certi studenti e genitori. Purtroppo, non è solo una questione di Educazione Civica – che da ministro dell’Istruzione nel 2009 ho introdotto con il voto in condotta. Siamo noi genitori a dover dare, prima di tutti, il buon esempio perché i nostri ragazzi assorbono le nostre parole, i nostri comportamenti, i nostri gesti. Buona educazione e rispetto degli altri sono valori imprescindibili, anche per ridare autorità a una figura chiave della crescita dei nostri figli come quella dei docenti.

Pensiamoci e ripartiamo da qui!