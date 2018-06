De Corato (FdI): “Invasione di proporzioni mai viste”

“Se ci affacciamo sulla piazza dalla Stazione Centrale capiamo che se non si chiudono i porti, l’Italia diventera’ un Paese uguale a quelli africani, perche’ stiamo subendo un’invasione di proporzioni mai viste”. ha detto l’assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato, commentando l’intenzione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alle navi che soccorrono i migranti, in mare. A far scoppiare la polemica, la decisione di Salvini di non permettere l’attracco della nave Aquarius, della ong Sos Mediterranee, con a bordo 629 migranti

naufraghi, tra cui diversi minori e bambini, gia’ respinta da Malta. “Mentre Malta non li fa nemmeno passare dalle sue acque, e nessuno ce l’ha mai detto, noi, invece, siamo quelli che devono

accogliere”, sostiene De Corato, a margine della presentazione dell’11esima edizione di ‘Ragazzi on the road’, a Palazzo Pirelli, a Milano. “La vergogna europea di aver lasciato l’Italia da sola e’ finita”, perche’ se andiamo avanti cosi’, “siamo destinati a essere una minoranza in casa nostra”, sottolinea. “Perche’ Malta e Spagna devono dire di no, Gibilterra, la Francia non li fa nemmeno

arrivare. E noi dobbiamo subire questa invasione? Credo sia arrivato il momento perche’ anche noi diciamo basta”. Per quanto riguarda la situazione in Lombardia, “quello che possiamo fare e’

cercare di limitare gli arrivi: oggi siamo la regione con 1,5 mln di immigrati tra regolari, clandestini, profughi, migranti e tutta la categoria. Basta: i numeri dicono chiaramente che la Lombardia

ha strafatto il suo dovere”, conclude.