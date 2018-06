Via Odazio, Sardone: “Fallimento su rom ennesimo disastro sinistra”

“Il buonismo, il lassismo e l’immobilismo sono i tratti distintivi della sinistra a Palazzo Marino. Con Pisapia e Sala – commenta Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale – i rom si sono moltiplicati in città, diventando ancor più aggressivi. Il tentato investimento di oggi in Via Odazio è solo l’ennesimo atto arrogante di chi sa, fin quando rimane questa amministrazione, di poter rimanere impunito. Nonostante i proclami della giunta nulla è cambiato in città. Carovane ovunque, insediamenti in aumento, baraccopoli ovunque, occupazioni di case popolari, nessuna espulsione. Quando si sveglierà Sala sul problema dei rom in città?”