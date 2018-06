Piccolo Teatro Grassi – prima assoluta da martedì 12 a giovedì 21 giugno

Milano 10 Giugno – La messa in scena di Sogno di una notte di mezza estate, terzo spettacolo shakespeariano dei Colla dopo La tempesta (1985) tradotta in napoletano da Eduardo De Filippo e dopo Macbeth (2007) che aveva debuttato a Chicago in collaborazione con lo Shakespeare Theater della città americana, è stata “costruita” partendo dagli appunti lasciati da Eugenio Monti Colla prima della sua scomparsa nel novembre scorso.

Sulla scena sono presenti circa sessanta marionette fra figure regali, guerrieri, amazzoni, servitori, fate ed esseri o esserini fantastici, sontuosamente vestiti, mentre è più complesso contare i cambi di scena che, alternando una decina di fondali differenti e una più numerosa quantità di elementi, propone una grande varietà di ambienti e situazioni in una sorta di caleidoscopio visivo. Lo spettacolo si basa sulla metamorfosi continua e fluente di un ambiente che si trasforma in continuazione passando da situazioni realistiche e stilisticamente definite ad ambienti più leggiadri e impalpabili che ci trasportano nel mondo onirico denso di brezze, colori e luci notturne che caratterizza questo testo.

I personaggi sono identificati dai costumi ricchissimi, e dalle sculture dei volti che sottolineano e delineano le sfere di appartenenza: vengono così definiti il mondo della corte ateniese, il mondo fiabesco con stretti riferimenti all’epoca del Bardo e della Regina Elisabetta, ma rivisitati per le scelte cromatiche e per i materiali utilizzati e il mondo degli artigiani, che provano la loro recita “sgangheratamente ma con coraggio”, con una serie di personaggi che suggeriscono la caricatura dell’essere umano.

La regia è stata sviluppata, seguendo le linee guida indicate da Eugenio Monti Colla, da Franco Citterio (nuovo Direttore artistico della Compagnia) e Giovanni Schiavolin, storici collaboratori dell’ultimo marionettista della famiglia Colla, che fanno parte della Compagnia da circa quarant’anni e che con lui hanno lavorato alla messa in scena di quarantasei nuove produzioni.

Le storiche voci degli allestimenti degli ultimi decenni, con qualche nuovo inserimento, sono state coordinate in fase di registrazione da Lisa Mazzotti.

Le musiche di Danilo Lorenzini, appositamente composte per lo spettacolo e registrate da un ensemble musicale di giovani strumentisti formatosi nel Conservatorio di Como, diretto da Carlo Balzaretti, sono nate da una stretta e continua collaborazione e vogliono suggerire allo spettatore sensazioni e sfumature emozionali che lo accompagnino durante lo spettacolo.

di William Shakespeare

riduzione e adattamento per marionette di Eugenio Monti Colla

musica di Danilo Lorenzini – scene di Franco Citterio – costumi di Eugenio Monti Colla e Cecilia Di Marco – direzione tecnica Tiziano Marcolegio – luci Franco Citterio – regia Franco Citterio e Giovanni Schiavolin

marionettisti: Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulich,Debora Coviello, Carlo Decio, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Pietro Monti, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette

voci recitanti: Loredana Alfieri, Marco Balbi, Roberto Carusi, Carlo Decio, Lorella De Luca, Giuseppe Lanino, Lisa Mazzotti, Riccardo Peroni, Gianni Quillico, Franco Sangermano – coordinamento voci: Lisa Mazzotti

registrazione musicale: i musicisti del Conservatorio di Como “Giuseppe Verdi”: Francesco Albertini, Luca Carrino, Andrea Colombo, Ivailo Corengia,

Luca Esposito, Sofia Panzeri, Simone Zaffaro – coordinati da Liborio Guarneri

cantanti Benedetta Mazzetto, Simona Ritoli

direzione Daniele Sozzani Desperati; supervisione Danilo Lorenzini

registrazioni Studio “Preludio” – tecnico del suono Paolo Sportell

prima assoluta da martedì 12 a giovedì 21 giugno

martedì, giovedì e sabato ore 19.30 – mercoledì e venerdì ore 20.30 – domenica ore 16 – lunedì riposo

Piccolo Teatro Grassi via Rovello, 2 –M 1 fermata Cordusio – tram 1, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 27 – bus 57, 58

Prenotazioni tel. +39.02.4241.1889

platea intero euro 25,00 / ridotto fino a 25 anni euro 17,00 / ridotto anziani euro 12,50 / ridotto ragazzi fino a 12 anni euro 10,00 // balconata intero euro 22,00 / ridotto fino a 25 anni euro 15,00 / ridotto anziani e ragazzi fino a 12 anni euro 10,00