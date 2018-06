Salviamo il collezionismo di auto storiche a Milano

Milano 10 Giugno – Fra i molti disagi che la decisione di far partire da gennaio 2019 la Low Emission Zone (circolazione vietata ai Diesel fino Euro 3) vi sarà anche quello di rendere impossibile la vita alle auto storiche e ai loro collezionisti.

Le auto storiche fra Milano e provincia somo 4000. In città si muovono ogni giorno 900.000 veicoli. Capite che è una percentuale irrisoria sotto lo zero virgola.. Anche perché chi ha una auto storica non la usa quotidianamente per spostarsi, ma la tira fuori talvolta dal garage per passione o manifestazioni..

Se però scattasse il divieto si darebbe un colpo mortale sia al collezionismo sia all’indotto del settore.

Mantenere le auto d’epoca significa mantenere viva la memoria della nostra storia industriale e del design. Ma il danno di questo divieto colpirebbe tante imprese che vivono del restauro, della manutenzione e del commercio di questi gioielli e molte auto storiche prenderebbero la via dell’estero.

Per questi motivi ho presentato una mozione per chiedere la deroga alle auto con piu di 30 anni per l’ingresso alla Lez.

Anche in Europa in quelle zone ove ci sono limitazioni alle auto con motori inquinanti sono in vigore deroghe per le auto d’epoca.

Speriamo che almeno in questo caso prevalga il buon senso. Alla fine un autobus diesel ATM con 10 anni di vita inquina in un giorno molto di più tutte le auto d’epoca che circolano mediamente in un mese a Milano. Non facciamo un danno alla storia industriale, ai collezionisti e a una eccellenza economica per un capriccio burocratico.