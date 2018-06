Qualche idea per un’interessante domenica

UNA TEMPESTA DAL PARADISO – ARTE CONTEMPORANEA DEL MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

La mostra a cura di Sara Raza, è organizzata dalla Galleria d’Arte Moderna in collaborazione con la Solomon R. Guggenheim Foundation New York. È un programma culturale di UBS ed è parte della Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative.

Attraverso disegni, fotografie, installazioni e video, la mostra presenta una selezione di voci e di riflessioni artistiche da due grandi aree geografiche: Nord Africa e Medio Oriente.

CERTOSA DI GAREGNANO Tra gli ultimi luoghi “aperti per voi” dai volontari del Touring Club Italiano, la Certosa di Garegnano accoglie i visitatori ogni sabato (ore 9.30 – 17.30) e domenica (ore 13.30 – 17.30).

La Certosa fu fondata il 19 settembre del 1349 da Giovanni Visconti, Signore e Vescovo di Milano che decise di soddisfare le richieste avanzate dai monaci di potersi insediare in un luogo lontano dal centro urbano. Della primitiva struttura si ha descrizione sommaria in una lettera di Francesco Petrarca datata al 1357. Nel corso del tempo numerosi artisti, molti di origine lombarda, aumentarono il valore artistico e culturale del complesso; già al XVI secolo sono da ascrivere i lavori di rifacimento del complesso in occasione della consacrazione della nuova chiesa monastica nel 1562. Nel 1782, il grande chiostro divenne deposito per la polvere da sparo e parti del complesso assegnate a diversi proprietari che le utilizzarono come residenze per gli agricoltori che coltivavano le terre circostanti precedentemente di pertinenza dei monaci. Solamente grazie all’intervento di don Filippo Premoli, parroco del paese di Garegnano, la chiesa monastica e alcune parti del monastero affidate alla cura parrocchiale, si salvarono del degrado, interrompendo la perdita di preziose attestazioni come gli affreschi di Daniele Crespi che decoravano la cella del priore. La parrocchia di Garegnano si installò (1783) negli spazi dell’antico monastero e mutò la denominazione assumendo la dedicazione a Santa Maria Assunta in Certosa.

ESTATE SFORZESCA

Fino al 26 agosto sul palco nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco va in scena l’Estate Sforzesca con spettacoli di danza, concerti e rappresentazioni teatrali a ingresso gratuito o a prezzo contenuto; in programma musica classica, jazz, folk e pop, spettacoli in cui teatro e musica si mescolano e ancora rivisitazioni di classici e serate dedicate alla danza.

Durante gli spettacoli serali, vicino al palco, è a disposizione del pubblico l’ApeShakespeare To Bee or not To Bee, un progetto dell’ impresa sociale CETEC Dentro/Fuori San Vittore. Il punto di ristoro mobile, gestito dagli ex-detenuti, si ferma al Castello per la durata dell’Estate Sforzesca dopo aver attraversato le strade di Milano per ristorare gli spettatori con bevande, succhi bio e stuzzichini. E’ sempre valido il divieto di introdurre contenitori e bottiglie di vetro nell’area dedicata all’Estate Sforzesca.

QUALIBRI’

E’ stata aperta nel Giardino delle Culture di via Morosini la prima free library per bambini in città, dove è possibile portare i propri libri e scambiarli con altri. Inaugurata sabato 9 giugno, con letture e laboratorio creativo.

LUCI E COLORI DEL CIELO

Ogni stella ha un suo colore, la cui luce giunge a noi attraverso lo spazio: scopriamolo insieme al Planetario Hoepli domenica 10 giugno, doppio appuntamento alle 17 e alle 18:30. L’evento fa parte dell’iniziativa Light Adventure, che coinvolge anche Acquario Civico e Museo di Storia Naturale.