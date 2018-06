Dal 2019 Diesel Euro3 fuorilegge a Milano. Provvedimento inutile, dannoso e classista

Milano 10 Giugno – Il 21 Gennaio 2019 Sala e Granelli vogliono accendere le telecamere per bloccare l’ingresso a tutti i mezzi Euro 0,1,2,3.

E la cosiddetta Low Emission Zone. Un provvedimento inutile, illiberale e dannoso contro cui il sottoscritto e Forza Italia hanno fatto ogni tipo di opposizione in Consiglio Comunale durante la discussione sul PUMS. Purtroppo però finché i cittadini non si imbattono direttamente in questi ingiusti divieti la questione rimane nelle aule comunali e non scatta la ribellione di massa.

Quando però il provvedimento scatterà il danno all’economia e al lavoro di Milano sarà incalcolabile. Per questo le categorie dovrebbero protestare con piu forza.

E’ idiozia pensare che le polveri sottili inquinanti si fermino al confine urbano, è ingiustizia appiedare i ceti meno abbienti o gli anziani a cui non si può imporre per decreto di acquistare auto nuove. Peraltro non sono previsti incentivi per chi sostituisce l’auto e, naturalmente, il Comune si comporta come il Marchese del Grillo: fa girare vecchi bus diesel euro 3 con filtro ben sapendo che nel traffico urbano il filtro antiparticolato non entra nemmeno in azione.