Centri Sociali e immigrati uniti per gridare il loro odio

Milano 10 Giugno – C’è un odio inesauribile, un odio che prende energia da se stesso, nella sinistra. Da sempre. Un odio viscerale che vuole annientare, distruggere chi ritiene indegno della sua logica, del suo sentire. E’ sufficiente individuare il nemico, poi vomitargli addosso insulti e maledizioni, sempre nella convinzione di possedere la verità. E le motivazioni sfruttano un buonismo peloso che le nobilita, le rende accettabili senza se e senza ma. E’ così che si alimentano soprattutto i Centri sociali, ieri contro i neofascisti oggi contro i razzisti lombardi di Salvini. E la violenza del dire celermente può diventare violenza del fare. L’abbiamo già visto e sperimentato. Racconta la cronaca di Repubblica “Sono partiti in un migliaio alle 16 da via Palestro, diretti verso la stazione Centrale i manifestanti antirazzisti chiamati in piazza da una rete di associazioni e sindacati a ricordare SoumailaSacko, il maliano di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Sugli striscioni di apertura tenuti dai migranti dei vari centri d’accoglienza milanesi, si legge: “Ucciso prima dalla mafia e poi dal vostro razzismo”. Numerosi gli striscioni e i cartelli contro il razzismo e a favore dei diritti degli immigrati” Nessuno vuole negare i diritti delle persone, siano straniere, extracomunitarie o italiane, ma proprio per questo l’accoglienza dovrebbe essere praticata salvaguardando la dignità dei singoli, commisurando ciò che si può fare, nei numeri compatibili con gli altrettanti diritti dei nostri cittadini. Si chiama accoglienza lasciarli dormire in strada, ammassarli come animali nei centri? Sackò non è morto per un atto razzista, ma di delinquenza comune. I centri sociali ritengono di farne una vittima del razzismo? Ritengono che gli emarginati, gli ultimi, le vittime di ingiustizia sociale abbiano sempre la pelle nera? Una visione molto riduttiva e ideologica. L’altro, l’italiano, diventa il diverso, il privilegiato da combattere anche se vive di povertà, si adegua a lavori pochissimo retribuiti, ha la figlia stuprata da qualcuno venuto da lontano che se ne frega delle regole di buona convivenza.

“Non smetteremo mai di lottare affinché non accada mai più e per sconfiggere il razzismo lo sfruttamento, la mafia e tutte le ingiustizie che sempre sono intrecciate tra loro. Non possiamo rimanere indifferenti.” Spiega una ragazza. E i migranti bruciano una bandiera della Lega, fomentano l’odio, gridano “Assassini! Assassini!”, minacciano Salvini “Salvini, la pacchia è finita, ci vediamo a Pontida”. E’ questo il razzismo di sinistra che trova sempre nuovi spazi, affianca una polveriera pronta ad esplodere. E in una logica elementare giustifica i soprusi e la violenza degli immigrati.

“La Lega ha sempre espresso le proprie idee democraticamente e sempre pacificamente – fa notare Roberto Calderoli – noi leghisti, invece, da tre decenni subiamo continue aggressioni dai democratici e pacifisti ragazzi dei centri sociali”.