Bambini, con il Municipio 4 nasce la prima e unica Free Library di Milano.

Bassi: orgogliosi, noi capofila del book crossing in città

Milano 10 Giugno – “Sarà un nuovo punto di riferimento per i bambini, le loro mamme, papà nonni. Insomma, un punto di riferimento delle famiglie e un modo diverso di fare aggregazione e didattica”. Così il Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi, ha presentato la prima Free Library per bambini di Milano, inaugurata ufficialmente sabato 9 giugno al Giardino delle Culture di via Morosini.

Il progetto nasce dalla collaborazione del Municipio 4 con Cinzia D’Alessandro, fondatrice della Locomotiva di Momo (nido e scuola d’infanzia che ha fatto del rapporto dei bambini con la città una sua missione), Cristina Zeppini, esperta di letteratura per l’infanzia e Sebastiano Gravina, presidente dell’associazione Giardino delle Culture, già animatrice di manifestazioni legate al book crossing. Altri generosi sponsor hanno consentito la realizzazione di un arredo originale per ospitare i libri: disegnato da Stefano Cardini, creativo a tutto tondo e realizzatore anche del marchio che contraddistingue l’iniziativa, viene realizzato con il contributo del brand immobiliare Engel&Voelkers. La casa Editrice Babalibri, tra le più prestigiose e importanti nel campo dell’editoria dell’infanzia, si è impegnata a donare una prima fornitura di libri.

Per l’inaugurazione di sabato 9 giugno, Cristina Zeppini, ha organizzato una lettura animata a cui è seguito un laboratorio di costruzione di libri. Presente anche la Libreria Punta Alla Luna con la bicicletta cargo piena di libri. A partire da mercoledì 13 giugno e fino a metà luglio, dalle ore 16, ci saranno momenti di lettura animata e sarà il giorno in cui è possibile restituire i libri che vengono presi in prestito.

Come funziona. La free-library ha un suo regolamento che sarà affisso e leggibile dai genitori. Prevede che i libri possano essere letti sul posto, e questo è il suo scopo principale, ma anche portati a casa in prestito, a patto che ne venga lasciato un altro in dono. L’anima della Free library è l’attivazione del book-crossing, in questo caso dedicato alla letteratura per l’infanzia, quindi prevede una circolazione di libri. Si può portare a casa un libro per volta che andrà restituito finita la lettura. Nell’idea di favorire la creazione di una comunità di piccoli amanti del libro una volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio a ore 16.00, ci sarà un evento a cui partecipare gratuitamente, con letture ad alta voce, laboratori, presentazioni di libri con autori. Inoltre si prevedono alcuni appuntamenti dedicati ai genitori, veri e propri corsi per diventare maestri nella lettura ad alta voce e sperimentarla a casa o al Giardino delle Culture.