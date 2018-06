Riccardo Chailly e la Filarmonica della Scala

“Open Air” in Piazza Duomo

Milano 9 Giugno – L’appuntamento gratuito di musica classica più partecipato in Italia ritorna ad aprire la stagione dei concerti estivi in città. Il Concerto per Milano in piazza Duomo si terrà il 10 giugno alle 21.30, con protagonisti la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly e come ospite solista il pianista russo Denis Matsuev.

In programma il celebre Concerto n. 1 di Čajkovskij con Matsuev al pianoforte e Quadri da un’esposizione di Musorgskij nell’orchestrazione di Maurice Ravel per orchestra.

Il Concerto è l’occasione imperdibile di ascoltare la Filarmonica della Scala gratuitamente sotto le stelle. Sette maxischermi e un impianto audio ad alta definizione consentiranno alle migliaia di spettatori visione e ascolto ottimali da qualsiasi punto della piazza.

Il concerto verrà trasmesso in diretta da su Rai 5 in HD, sul portale web RaiPlay e su Radio3. Con la collaborazione di RaiCom sarà trasmesso in diretta da Arte in Francia e nei paesi francofoni, in Grecia, Corea, e in differita in Slovenia, Ungheria, Giappone e Cina.

In occasione del concerto, Trenord ha predisposto un biglietto speciale Trenord Day Pass, in vendita al prezzo di 13€, che consente di raggiungere in treno Milano da tutte le stazioni servite all’interno dell’area di validità della tariffa ferroviaria regionale. Il biglietto sarà in vendita su tutti i canali Trenord.

#Concertopermilano2018

AVVISO AL PUBBLICO

Per misure di sicurezza tutti i presenti al concerto saranno soggetti a controlli da parte delle forze dell’ordine prima di accedere a Piazza Duomo. Sarà vietato introdurre oggetti di vetro ed è consigliabile non portare zaini.