Occupazione liceo Omero, La Loggia: “Raccolta firme per lo sgombero”

Li hanno sgomberati da una parte, via Astesani 47, ma gli hanno lasciato rioccupare l’ex liceo Omero di via del Volga. A lamentarsi di quanto successo con l’occupazione attuata dal collettivo Ri-Make (insieme alle associazioni che da quattro anni avevano trovato lì casa) è Maurizio La Loggia, consigliere di Forza Italia nel municipio 9: “Le forze dell’ordine hanno solo sgomberato, ma non impedito l’occupazione di qualche via più in là, questi sono entrati nell’ex liceo con tutto quello che volevano, ma la colpa è di Rabaiotti: già un anno fa, nell’auditorium Ca’ Granda avevo chiesto di trasformare l’ex liceo in un centro aggregativo per ragazzi, ma non mi ha dato ascolto e ora è stato occupato”. La battaglia per restituire alla cittadinanza il luogo occupato proseguirà: “Cominceremo una raccolta firme – annuncia La Loggia – per chiedere un rapido sgombero”.