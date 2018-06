Sabato 9 e domenica 10 giugno Lo sport festeggia in Autodromo con il Monza Sport Festival – Al Monza Eni Circuit più di 50 discipline sportive, domenica l’evento “Solidarietà in pista”

Milano 9 Giugno – Più di 50 discipline sportive e migliaia di atleti al Monza Sport Festival. La 43esima edizione della manifestazione organizzata da Ussmb (Unione Società Sportive Monza Brianza) sarà ospitata dal Monza Eni Circuit sabato 9 e domenica 10 giugno. Tra i numerosi appuntamenti gestiti dalle associazioni sportive del territorio da segnalare la gara ciclistica “Elite Under 23”, 86° Medaglia d’Oro Città di Monza e 41° Trofeo Angelo Schiatti A.M. (sabato dalle 8.30 alle 12.30), il tributo a Michael Schumacher organizzato dal Ferrari Club Caprino Bergamasco (domenica dalle 11.30 alle 13), i giri in pista delle auto storiche M.A.M.S. Monza e Bianchina Classic Club e le parate del Moto Club Monza. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente alle numerose dimostrazioni pratiche delle discipline sportive. Il programma completo sul sito www.monzanet.it

Domenica 10 giugno si terrà la seconda edizione di Solidarietà in pista, manifestazione podistica non competitiva organizzata da Cancro Primo Aiuto. Due i percorsi previsti: uno di 5,6 km circa e uno ridotto, per le famiglie con bambini e passeggini al seguito, di 2,4 km circa. Ritrovo dalle 7 e partenza sul rettifilo alle 8. La quota di iscrizione di 10 euro verrà devoluta ad AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Tutto il weekend, l’ingresso in Autodromo sarà libero. Informazioni: www.monzanet.it.

