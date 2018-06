Georgiano armato terrorizza Sesto S.Giovanni

“Ringrazio i carabinieri – commenta Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni – per il pronto intervento con cui hanno bloccato un georgiano, ubriaco, che ha terrorizzato i passanti con una pistola. Ho personalmente chiamato gli uomini dell’Arma per ringraziarli della professionalità ed efficienza, a tutela dei cittadini. E’ un fatto di cronaca che dimostra l’efficacia della pronta reazione delle forze dell’ordine che, ancora una volta, hanno dimostrato le proprie capacità di intervento a Sesto San Giovanni. Questo episodio evidenzia l’utilità di avere un presidio costante del territorio per garantire sicurezza alla città, come stiamo facendo da quando ci siamo insediati garantendo più controlli con la polizia locale e portando una pattuglia dell’esercito in città. Ora auspico che questo delinquente straniero venga immediatamente espulso. Troppi balordi e sbandati, molti dei quali stranieri e irregolari, girano per le strade e per questo spero che, con il cambio di governo, ci siano più azioni a tutela della sicurezza dei cittadini”