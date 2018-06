Lutto nel mondo dell’arte. In quella italiana della musica in particolare. E’ morto a 78 anni Gino Santercole, cantautore e nipote di Adriano Celentano. Cresciuto nella celebre via Gluck, con altri artisti come Don Backy, Pilade e Gianco ha affiancato lo zio nella nascita del Clan. Ha scritto le musiche di canzoni come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone.