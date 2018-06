Baggio, Soy Medel occupa ancora. Bestetti: “Analfabeti della legalità”

“Questa mattina il centro sociale Soy Mendel è tornato ad occupare abusivamente un’area privata in Via Cancano, all’ingresso del Parco delle Cave, già occupata nel 2014 dagli stessi soggetti.

Dopo tre occupazioni abusive di aree sia pubbliche che private e dopo le minacce urlate durante un corteo sotto casa della mia famiglia, il curriculum di questi recidivi analfabeti della legalità si arricchisce dell’ennesimo reato. Peraltro, questa intollerabile aggressione alla proprietà privata è aggravata dal fatto che da qualche mese si è avviato un positivo confronto sul progetto di riqualificazione dell’area, atteso da tempo dai cittadini di Baggio. Oltre all’occupazione, gli abusivi hanno già annunciato feste e concerti, ignorando qualsiasi legge in materia di sicurezza, somministrazione di bevande alcoliche e rispetto della quiete pubblica. Chiedo quindi alla Prefettura e al Sindaco di intervenire con la massima tempestività per sgomberare questo ennesimo sfregio al nostro quartiere”.