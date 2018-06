Il Municipio 3 boccia le telecamere

Bocciata dalla maggioranza del #Municipio3 – PD – Sinistra X Milano – Noi Milano – la richiesta che avevo presentato per l’installazione di telecamere all’interno dei Giardini #Hawaii di Via Clericetti e del potenziamento della sorveglianza per evitare, soprattutto durante i periodi estivi, le occupazioni del giardino da parte di ROM come accaduto lo scorso anno.

Singolari le motivazioni, secondo alcuni questo non sarebbe un grosso problema, non si è sicuri che anche quest’anno si ripresenti, non ha dato problemi di sorta, non sarebbe successo che poche volte….

Trovo che queste risposte siano inaccettabili, come inaccettabile è l’aver bocciato una mozione che chiedeva solo più sicurezza e più controllo del territorio da parte degli organi di #Polizia all’interno di un area oggetto di occupazioni abusive