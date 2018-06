Un algerino di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per lo scippo di un orologio da 12mila euro a un 58enne della Corea del Sud che stava passeggiando in via Delle Erbe, a Milano. L’uomo è stato aggredito da due persone intorno alle 20, gli hanno strappato dal polso un Jaeger-LeCoultre ma sua moglie è riuscita a bloccare l’algerino aiutata da altri passanti. L’orologio, tuttavia, era nelle mani dell’altro complice che è riuscito a scappare.