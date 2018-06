Sport e alimentazione, Coldiretti in pedana con i campioni di fioretto, spada e sciabola

Milano 6 Giugno – Dal melone mantovano IGP ai vini Doc dell’Oltrepo e a quelli DOCG della Franciacorta, dal riso Carnaroli ai formaggi di capra e a quelli vaccini d’alpeggio: lo sport nazionale sposa la qualità dell’alimentazione a km zero. Da giovedì 7 a domenica 10 giugno la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, partner dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma 2018, allestirà per la prima volta un farmers’ market di Campagna Amica a disposizione di pubblico e atleti.

Nel MiCo, il centro congresso di FieraMilanoCity di viale Eginardo 29 (ingresso dal Gate 3) che ospiterà tutte le gare in programma, ci saranno circa dieci banchi degli agricoltori – spiega la Coldiretti interprovinciale – che ogni giorno dalle 10 alle 19 (la domenica fino alle 14) proporranno il meglio delle produzioni lombarde: vino, confetture, conserve, riso, formaggi, salumi e frutta. La presenza di Campagna Amica al più importante evento annuale della scherma azzurra olimpica, paralimpica e per non vedenti – spiega Coldiretti – vuole testimoniare l’importanza di una corretta alimentazione nella pratica agonistica, che si traduce in migliori performance sportive e in una migliore qualità della vita.

L’Associazione Florovivaisti delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza – continua la Coldiretti interprovinciale – si occuperà dell’allestimento della pedana delle finali e degli omaggi floreali agli atleti medagliati: un bouquet di fiori per le donne e una pianta aromatica in vaso per gli uomini.