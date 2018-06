Rubano da Sala, caso risolto in una settimana

Rubano dal sindaco e in una settimana la polizia risolve il caso. Quando si tratta di gente del “mondo di sopra” non esistono le ferie del 2 giugno o di Natale: si lavora. E se qualcuno prova a metterlo in dubbio si cerca di metterlo a tacere telefonando ai potenti o potentini di turno. Oggi la Questura di Milano ha chiamato a raccolta la stampa per annunciare che le tre rom responsabili del furto avvenuto il 27 maggio a casa del sindaco di Milano Giuseppe Sala sono state arrestate. Tutta la squadra ha lavorato sotto le feste, controllando “centocinquanta ore di filmati” ha detto in conferenza stampa Maria Josè Falcicchia, la dirigente della Questura messa sotto inchiesta interna dal Questore per aver organizzato una festa per la visita di Barbara D’Urso negli uffici pubblici. La dirigente, che a quanto pare stima una conduttrice di programmi trash più di tante personalità, ha sottolineato più volte che quella che ha punito chi ha offeso il potente Sala è un’operazione standard. Centocinquanta ore di visioni di immagini di sicurezza è standard. E poi chi non si è trovato la dirigente del reparto scientifica a casa propria dopo aver subito un furto? E’ standard. La polizia che indaga su un furto in appartamento durante una festività nazionale? E’ standard. Nessun cronista è scoppiato a ridere nonostante la surreale dichiarazione, solo un giovane precario si è permesso di chiedere quanti uomini erano stati impiegati nell’operazione e quanti furti vengono risolti grazie al riconoscimento delle impronte. Solo due domande, ma che sono state rinviate al mittente con formule generiche. Maria Josè non era contenta: un giornalista che chiede informazioni che potrebbero smontare quella che pare una favoletta cucita e ricamata per la stampa intimorita? Inaccettabile. E allora si è presa la briga e di certo il gusto di lamentarsi con il direttore per il quale lavora quel precario. Sicuramente c’è un maldestro tentativo, a nostro parere indegno per una democrazia occidentale, di mettere a tacere l’unico giornalista che si è permesso di porre domande. Chissà se il Questore e il Prefetto approvano il comportamento della dirigente. In fondo aveva ragione il marchese del Grillo, loro sono loro e gli altri non sono un cazzo.