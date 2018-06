“Andiamo al largo” Festival di cultura e incontro

“Andiamo al largo” un gesto della città pensato col desiderio di riscoprire il valore della persona e della convivenza. Un festival di tre giorni di bellezza, ascolto delle genti, incontri, fotografia, interviste, che si svolge dai due palchi di Piazza Beccaria e Largo Corsia dei Servi nell’area completamente pedonale. Dalle 17,30 alle 23,30, cenando insieme presso gli Street food.

“L’io rinasce in un incontro” è il tema del Festival.

La società nasce dall’esigenza dell’io, non anzitutto dalla sua azione nella società, infatti basterebbe disporre di un’efficiente organizzazione per legittimare qualunque cosa. Perciò, la proposta di “andare al largo” con la barca di un “Incontro”, con volti e incontri storici, riscoprendo maestri e incontrando quelle persone che condividono realmente i problemi e costruiscono la società di una Milano città già europea.

Questi alcuni degli eventi del ricco Programma

FURORE “Grapes of wrath”

di John Streinbeck (1902-1968) Interpretato da

Massimo Popolizio introduzione di

Camillo Fornasieri

SOGNI, PROGETTI, EDIFICI NEL CROCEVIA DI UN CENTRO STORICO EUROPEO.

ALL’OMBRA DELLA MADONNINA

with Philippe Daverio and Andrea Beneggi

“SE LO VEDESSI! SE LO SENTISSI! DOV’E’ QUESTO DIO?” L’incontro tra il Cardinale e l’Innominato con S.E. mons. Mario Delpini e Luca Doninelli

Legge Arianna Scommegna