Piano di Sala per regolarizzare 4 moschee e farne 2 nuove. Forza Italia: no a sanatorie, prima sgomberare

Milano 3 Giugno – Torna la fissa della sinistra per realizzare nuove moschee a Milano. All’interno del futuro Piano Regolatore, chiamato PGT , è presente infatti un allegato chiamato PAR, piano delle attrezzature religiose.

Qui la Giunta Sala ha di fatto regolarizzato quattro moschee esistenti (Via Padova, Cascina Gobba, Via Maderna e Via Quaranta) che avevano effettuati cambi di destinazione d’uso vietati e compiuto abusi edilizi. Poi ha individuato altre 2 aree per future moschee in Via Novara e Via Esterle.

Prima di far realizzare nuove moschee la Giunta dovrebbe definire in maniera piu rigorosa quali sono i soggetti autorizzati a gestirle e come si chiudono le numerose moschee abusive tollerate dal Comune in barba al Regolamento edilizio.

Forza Italia ha già promesso una dura e lunga battaglia in aula e si spera anche in norme piu rigorose da parte del nuovo Ministro dell’Interno Salvini.