Pavia, Scuderie del Castello Visconteo,la mostra “STEVE MCCURRY. Icons”

Milano 3 Giugno – La mostra “Steve McCurry. Icons”, allestita alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, è stata prorogata fino al 1° luglio.Sono state 30.000 le persone che ammirato l’ampia retrospettiva dedicata al lavoro di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. La rassegna raccoglie oltre 100 scatti che documentano quanto di meglio l’artista americano ha realizzato in quarant’anni di attività. L’esposizione conduce i visitatori in un viaggio simbolico nel complesso universo di esperienze e di emozioni che caratterizza le sue immagini e che tocca paesi come l’India, l’Afghanistan, la Birmania, il Giappone, il Brasile. Non manca il ritratto di Sharbat Gula, la ragazza afghana che McCurry ha fotografato nel campo profughi di Peshawar in Pakistan e che, con i suoi grandi occhi verdi e col suo sguardo triste, è diventata un’icona assoluta della fotografia mondiale. All’interno del percorso espositivo viene proiettato un video, dal titolo “Le massime di Steve McCurry”, in cui l’artista americano racconta il suo modo di intendere la fotografia e un altro filmato, prodotto dal National Geographic, dedicato alla lunga ricerca che ha consentito di ritrovare, 17 anni dopo, “la ragazza afghana” ormai adulta. Incluse nel prezzo del biglietto, ci sono audioguide in cui lo stesso Steve McCurry descrive la nascita di 50 tra le foto esposte in mostra.

Orari – Dal martedì al venerdì: 10.00-13.00/14.00-18.00 – Sabato, domenica e festivi: 10.00 – 20.00 (La biglietteria chiude un’ora prima) Biglietti Audioguida inclusa nel prezzo Intero: € 12,00; ridotto: € 10,00; Scuole: € 5,00 Informazioni e prenotazioni T. 0382 33676 | info@scuderiepavia.com | http://www.scuderiepavia.com/ #McCurryPavia