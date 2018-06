Le agenzie di rating “avvertono” Conte

Non sarà una scelta diretta, ma aspetteranno di vedere i piani economici dei governi. Le agenzie di rating, terrore per il mondo e delizia degli speculatori, mandano il primo avvertimento al governo italiano: eleggete chi volete, ma sviluppate piani che ci piacciono oppure arriverà la tagliola dell’abbssamento del rating. “La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano – ha affermato Standard & Poor’s in una nota, spiegando che la prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia dal parlamento senza problemi. Tuttavia l’agenzia di rating sottolinea che “al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo”. Proprio “il piano continuerà ad essere l’elemento fondamentale sul quale si baserà il merito di credito” dell’Italia, afferma.

Quindi votate pure chi vi pare, ma l’agenda economica la decidiamo noi. Un ottimo modo per iniziare i festeggiamenti della Repubblica.