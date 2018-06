Milano 2 Giugno – Domenica 3 giugno torna ‘Domenica al Museo’, l’iniziativa che prevede l’apertura gratuita di tutti i luoghi di cultura nazionali e dei musei civici milanesi ogni prima domenica del mese: i turisti o i cittadini che questa domenica saranno in città potranno visitare gratuitamente i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando Costume Moda Immagine, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico, Casa Museo Boschi di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina.

E’ anche l’occasione per accedere gratuitamente alla grande mostra “Novecento di Carta“, al Castello Sforzesco (fino al 1 luglio).

I visitatori potranno recarsi anche alla Pinacoteca di Brera, alle Gallerie d’Italia Piazza Scala, che hanno appena inaugurato la mostra “Arte come rivelazione. Opere dalla collezione Luigi e Peppino Agrati“, al Cenacolo Vinciano (su prenotazione obbligatoria) e all’Armani/Silos, accedendo con il biglietto omaggio.

Il Castello Sforzesco propone laboratori creativi e percorsi didattici (a pagamento) per bambini da 4 a 11 anni. Alcune delle attività in programma sono da prenotare in anticipo: clicca qui per maggiori inform azioni.

L’elenco completo e aggiornato dei luoghi coinvolti dall’iniziativa è sul sito ufficiale del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo.