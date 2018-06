Carte di credito Visa in tilt: problemi in tutta Europa

Milano 2 Giugno – Avete riscontrato difficoltà nell’uso della vostra carta di credito Visa? Effettivamente il problema ha interessato utenti di tutta Europa come riporta SkyTg24 “La rete di pagamenti di Visa ha subito un’interruzione, negando le transazioni richieste dagli utenti. La società ha confermato il problema e affermato che sono in corso indagini sulle cause per “risolvere la situazione il prima possibile”. Non è ancora chiaro quanto il blocco sia grave e diffuso. Diversi utenti hanno segnalato su Twitter il malfunzionamento delle carte, che non funzionano online né nei punti vendita che lavorano con il circuito Visa.

Meno problemi per il contactless

La compagnia ha parlato di “un’interruzione” che sta “impedendo l’elaborazione di alcune transazioni”. Paymentsense, un servizio di pagamento che si appoggia al circuito Visa, ha fatto sapere via Twitter di essere stata informata dalla società, riscontrando “problemi con il suo servizio di autorizzazione dalle 14:36”. Sempre Paymentsense ha notato che i clienti stanno registrando meno difficoltà utilizzando i sistemi contactless.”