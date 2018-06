Berlusconi attacca il nuovo governo

“Noi siamo in campo e per questo rivolgo a voi appello accorato. Oggi l’alternativa che abbiamo davanti è: o noi o loro. Per questo gli italiani per bene e di buona volontà devono scendere in campo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un video messaggio in occasione della festa della Repubblica: “Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro.

Insieme prevarremo e con noi prevarrà l’Italia migliore”. Noi siamo per l’Europa, che ha il grandissimo merito di averci garantito 70 anni di pace e la libera circolazione delle persone, delle imprese e dei capitali”. Ha proseguito Silvio. “Ma siamo consapevoli che deve cambiare, l’Europa deve rifondarsi dal basso, come comunità di popoli liberi, e non come una burocrazia asfissiante, altrimenti il sogno europeo può trasformarsi in un incubo”, sottolinea il leader azzurro.