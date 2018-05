Sgomberato il RiMake. Un focolaio in meno di illegalità a Milano

Un focolaio di illegalità in meno a Milano. Narra, con toni lacrimevoli, Repubblica:

È scattato all’alba e si è concluso prima delle 10 a Milano lo sgombero di RiMake, il centro sociale di via Astesani 47 nel quartiere Affori. Le forze dell’ordine si sono presentate alle prime ore del giorno. Il 18 maggio l’occupazione di RiMake, che sorge all’interno della ex Bnl, aveva compiuto quattro anni. Gli attivisti, che questa mattina hanno organizzato una ‘colazione antisgombero’ fuori dalla struttura occupata, tentano di opporsi pacificamente con un presidio per tutta la giornata e, in serata, un corteo per le vie del quartiere.

Poveri, gli hanno rovinato la colazione antifascista. Chissà se gli hanno dato almeno una girella di consolazione. Replica, per fortuna, sul punto il Capogruppo in Regione Lombardia, Comazzi (FI):

“Lo sgombero del collettivo RiMake, eseguito stamattina dalle forze dell’ordine, è certamente una buona notizia. Peccato che in questi anni il Comune abbia remato controcorrente, tentando persino di agevolare la regolarizzazione del Leoncavallo. Su questo tema la linea della giunta Sala deve essere chiara: nessuno sconto a chi occupa abusivamente gli stabili e agisce nell’illegalità. Spero che adesso venga il turno del LuMe, che ha occupato di recente l’ex Magazzino del verde pubblico, sotto i Bastioni di Porta Venezia. Come ho denunciato a mezzo stampa lo scorso 14 maggio – prosegue l’azzurro – i residenti non riescono più a dormire, e nella zona si è diffusa la vendita illegale di alcolici. Auspico che vengano presto liberati anche gli spazi occupati da realtà come Cantiere, Lambretta e Micene, che in più di un’occasione hanno aiutato gli stranieri a introdursi abusivamente dentro appartamenti sfitti o già occupati da inquilini regolari. Questa piaga sociale – conclude – va arginata quanto prima”.

Una piccola chiosa finale: se il Leoncavallo fosse stato sgomberato 40 anni fa definitivamente, ad oggi lo spread non sarebbe così alto. Perché? Lo lascio scoprire a voi. Come sciarada estiva.