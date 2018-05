Scegliere un’auto usata: cosa verificare

Per le Auto usate i privati non possono offrire Garanzie

Verificare gli elementi fondamentali

Nel momento in cui decidiamo di sostituire la nostra vecchia “quattro ruote” oggi abbiamo la possibilità di scegliere tra numerose auto usate in una città come Milano che offre un’alta concentrazione di Rivenditori di settore e di prodotto in Occasione. Stiamo parlando di spendere il meno possibile per ottenere il massimo, infatti le auto usate a Milano sono tante e offerte a prezzi decisamente interessanti e con garanzia a norma di legge presso le Concessionarie multimarca specializzate in questo comparto molto apprezzato dal pubblico della city.

Del resto basta una singola immatricolazione per diminuire il valore di un’autovettura di varie migliaia di euro, anche se il mezzo sarà poi mantenuto fermo in un parcheggio aziendale. Prima di decidere conviene però sapere cosa valutare, per approfittare delle opportunità migliori disponibili sul mercato.

Cosa osservare

Sono molti i rivenditori che propongono ai loro clienti auto usate, aziendali o a chilometro zero. Stiamo parlando di prodotti molto diversi tra loro, cosa che spesso si può notare anche direttamente dal prezzo, ma dipende molto dai casi. Se si vuole avere la certezza di scegliere un’auto usata a Milano ad un prezzo vantaggioso è importante valutare alcuni elementi importanti, primo tra i quali l’aspetto esterno della vettura. Se vogliamo un’auto usata, questo non significa che ci possiamo accontentare di una vettura reduce da un incidente, o che ha già percorso varie migliaia di chilometri: questi eventi però lasciano dei segni sulla carrozzeria, che si possono facilmente notare. Un altro elemento importante è il chilometraggio, se è troppo elevato significa che l’automobile è stata strapazzata, anche se magari solo per uno o due anni. I concessionari specializzati in auto usate sono in genere in grado di offrire anche vetture certificate e controllate, con addirittura la garanzia dei chilometri percorsi. Questo significa che quanto viene dichiarato dal conta chilometri della vettura è la verità, nessuno lo ha toccato, spostato o manomesso.

Lo stato di salute dell’auto

Altri elementi da verificare riguardano l’effettiva usura del mezzo; per riuscire a comprendere al meglio questo elemento è però necessario essere dei meccanici specializzati: volendo possiamo farci accompagnare dal nostro meccanico direttamente dal concessionario, in modo che ci sappia dare qualche indicazione. Se ciò non è possibile valutiamo l’eventualità di richiedere un test su strada, durante il quale dovremmo poter notare le magagne più importanti e il generale stato di funzionalità del motore e di tutte le componenti principali dell’auto. Un altro elemento interessante è anche il numero di precedenti proprietari: se è molto elevato ci troviamo di fronte ad un veicolo che ha subito dei danni, o che comunque è stato utilizzato intensamente. Rumori bizzarri, il cambio che non risponde al meglio, sospensioni che non sopportano al meglio il terreno sconnesso, sono tutti elementi a cui fare caso in queste situazioni.

Le offerte dei privati

Chi vuole risparmiare a volte dà un’occhiata anche alle offerte dei privati, che si trovano sui classici giornalini di annunci. Indipendentemente dal fatto che queste offerte siano più o meno veritiere, ci dobbiamo sempre ricordare che scambiare un prodotto da un privato comporta una serie di fastidi, tra cui la necessità di fare da soli il passaggio di proprietà e tutte le pratiche burocratiche che riguardano l’automobile. Inoltre molti tentano di offrire la loro vettura tramite un annuncio perché vogliono ottenere un prezzo più elevato del valore reale dell’oggetto senza neanche poter rilasciare una garanzia a tutela del consumatore.