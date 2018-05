Torna in onda RadioCity

RadioCity 2018 è il festival mondiale delle radio che porta a Milano i programmi, i Dj, i giornalisti e i conduttori più amati della radiofonia italiana e internazionale.

Unico del suo genere in Europa, RadioCity Milano è un festival che raggiunge migliaia di persone dal vivo e milioni di ascoltatori sparsi in tutto il pianeta, grazie agli show che vengono trasmessi dai nostri temporary studios nei tre giorni dell’evento.

Dopo la prima edizione, nel 2015 sotto la stella di EXPO, alla Fabbrica del Vapore e dopo due edizioni all’Unicredit Pavillion, RadioCity punta ad un’edizione da record per il 2018. Più radio dal mondo, più paesi coinvolti, più eventi en plein air, per coinvolgere la cittadinanza in un weekend(1,2,3 giugno) in cui si inizia a respirare aria d’estate e la città si accende a partire dai suoi parchi.

info – www.radiocitymilano.it