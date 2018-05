E’ già tempo di ASSAGGI DI STAGIONE!

Milano 29 Maggio – Con una golosa novità: una serata al Castello. La stagione del Teatro Martinitt si è appena conclusa, a suon di applausi, con una novità assoluta –la commedia horror- e già abbiamo in serbo un’altra sorpresa. I tradizionali ASSAGGI DI STAGIONE, trailer show dal vivo della prossima stagione 2018/2019, questa volta per una serata emigrano al Castello Sforzesco. L’appuntamento con l’anteprima dal vivo delle 12 commedie che andranno in scena a partire da settembre è quindi l’11 giugno come al solito in teatro e il 12 giugno nel Cortile delle Armi del Castello.

Sono già pronte le pillole dei 12 nuovi spettacoli che regaleranno buonumore al nostro pubblico a partire dal prossimo settembre. Le degusteremo insieme come sempre in anteprima assoluta agli attesissimi Assaggi di Stagione, in calendario l’11 e 12 giugno prossimi.

Il cosmonauta che ci ha accompagnato fin qui, ora cede il testimone a un calciatore, immagine simbolo di una stagione –quella che verrà- di grandi fantasisti. Campioni e fuoriclasse della comicità scenderanno in campo per regalarci un vero e proprio campionato della risata. Volti noti e grandi promesse, new entry e affezionati, hanno scelto di calcare il nostro palco, sostenendo la scalata del Martinitt alla vetta della classifica.

Li potremo vedere subito in azione, in occasione delle serate di trailer-show dal vivo della nuova locandina. E quest’anno c’è una grossissima novità: l’emozionante pot-pourri live degli spettacoli, proposti in pillole direttamente dalle compagnie, per una sera trasloca. Dopo la tradizionale serata in teatro dell’11 giugno (ore 21), a ospitare la degustazione delle 12 commedie 2018/2019, il 12 giugno (ore 21.30) sarà niente meno che il palcoscenico estivo del Castello Sforzesco (Cortile delle Armi).

Un piccolo anticipo sull’anticipo? Accanto ad Anna Valle, Gianluca Guidi, Alessandro Fullin, Antonio Catania, Nicolas Vaporidis, Maurizio Mattioli, Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione e altri campioni, tra i tanti fuoriclasse spiccano anche alcuni affezionati del Martinitt, amatissimi dal pubblico, come Marco Cavallaro, Antonio Grosso, Enzo Casertano, Alessandra Ierse e i giovanissimi Pezzi di Nerd…

Ogni singola serata di ASSAGGI DI STAGIONE (11 e 12 giugno, a partire rispettivamente dalle ore 21 e dalle 21.30, solo su prenotazione) costerà come sempre solo 5 euro. La prima serata, in teatro, si concluderà con un rinfresco, durante il quale scambiare battute, opinioni e, perché no, autografi con attori, registi, autori e produttori. A presentare le due serate sarà questa volta Stefano Chiodaroli.

