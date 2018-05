Al via la riqualificazione di piazza Cinque Giornate

Completamento dei lavori sull’asse stradale e tranviario della piazza e di corso di Porta Vittoria. Asfaltatura, nuovi binari e scambi per viaggi più confortevoli. Due nuove banchine di fermata in corso XXII marzo

Quest’estate si concludono i lavori per il necessario ammodernamento della rete tranviaria milanese e la riqualificazione di vie e piazze. Al via da lunedì 4 giugno fino al 2 settembre, prima della ripresa dell’anno scolastico, il cantiere per il rinnovo straordinario degli impianti tranviari in piazza Cinque giornate e corso di Porta Vittoria. Gli interventi prevedono la riasfaltatura, la posa di binari tecnologicamente innovativi – che consentono di ridurre al minimo le vibrazioni e la rumorosità al passaggio dei mezzi – e la dotazione di nuovi apparati di comando scambi in radiofrequenza. È previsto anche l’adeguamento delle banchine di fermata in corso XXII marzo angolo piazza Cinque giornate al fine di consentire una migliore accessibilità.

L’obiettivo complessivo del progetto iniziato è sostituire le infrastrutture datate e ottenere vantaggi in termini di comfort di viaggio. Tutti gli interventi saranno svolti nei mesi estivi per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Allo stesso scopo l’intera riqualificazione è suddivisa in tappe per evitare di chiudere completamente e simultaneamente tutti i transiti.