Elements: il primo spettacolo circense sui 4 elementi naturali

Milano 28 Maggio – Spettacolo circense con numeri straordinari, acrobazie, contorsioni e tanto altro. L’appuntamento è al circo stabile di Peschiera Borromeo (Milano), sabato 2 giugno alle 20.30

Un sorprendente spettacolo circense sta per debuttare al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (Milano). “Elements”, in programma per la serata di sabato 2 giugno, a partire dalle ore 20.30, è la rappresentazione dei quattro elementi naturali (fuoco, aria, acqua, terra) in chiave artistica.

La perfezione della natura si esprime attraverso la bellezza dei corpi umani nello show ideato da Paride Orfei e Sneja Nedeva, in cui si alterneranno 25 artisti. Il ricco cast, coreografato dalla stessa Sneja, avrà modo di dimostrare la propria preparazione e crescita professionale, in performance da urlo, che regaleranno momenti di magia e di stupore a grandi e piccini. Sarà Paride Orfei, da buon padrone di casa, a presentare di volta in volta i componenti del vivace gruppo e le loro esibizioni.

“Elements” si pone lo scopo di accompagnare il pubblico in un gioco di mescolanze, dove uomo e natura troveranno il giusto equilibrio attraverso immagini, acrobazie, numeri aerei e a terra, filo, contorsioni e tanto altro, tutto a ritmo di musica. Un appuntamento imperdibile per chi vuole sognare, per una sera, e chiudere in bellezza la Festa della Repubblica.

Poltronissima 15 euro

Poltrona 10 euro

Il circo è a Peschiera Borromeo (MI), in via Carducci.

Per info e prenotazioni: 3408073021 / 3316522892 anche WhatsApp.

