Piazza Cinque Giornate si veste con l’asfalto «rosso» e binari anti-vibrazioni

Milano 27 Maggio – Quest’estate si concludono i lavori sulla rete tranviaria iniziati l’anno scorso. Al via da lunedì 4 giugno fino al 2 settembre, il cantiere per il rinnovo dell’incrocio in piazza Cinque giornate (dove verrà posato l’asfalto rosso pensato per salvaguardare l’aspetto storico, come in piazzale Baracca) e corso di Porta Vittoria.

Con binari che riducono rumore e vibrazioni e nuovi impianti di comando scambi in radiofrequenza. Previsto anche l’adeguamento delle banchine. Necessarie modifiche ai mezzi pubblici per le linee 9 e 12, 19, 27, 54, 60-73, 65, 84 e le notturne NMI, 183, N25, N26 e N27. (Corriere)