Parco di Monza – Villa Mirabello – Combattimenti e lezioni di Spada laser

L’appuntamento è uno egli eventi collaterali della mostra Star Wars is back!, in corso fino al 30 settembre

Milano 27 Maggio – Dalle 10.30 alle 18.00, gli atleti di Ludosport Milano intratterranno il pubblico con combattimenti di spada laser. I protagonisti daranno esempi di Light Saber Combat Sportivo, un insieme di diverse discipline schermistiche ad arma singola o a due spade corte. Nel corso della giornata, si terranno lezioni per apprendere le tecniche di quest’arte e sentirsi dei veri Jedi.

LudoSport prende vita a Milano, in Italia, dal lavoro e dalla passione di tre amici che uniscono le loro competenze e creano un nuovo sport di combattimento che utilizza un’arma iconica: una spada con una lama di pura energia. Creano un sistema di diverse forme di combattimento armato, progressive in complessità e ricercatezza. Attorno a loro nasce un gruppo di appassionati che cresce oltre i confini nazionali e genera, attraverso il linguaggio comune della spada che utilizzano, una community mondiale legata da valori antichi come lo sport e profondi come il legame che li vincola, secondo il motto “One name, One sky”.

L’appuntamento è uno degli eventi collaterali che accompagnano Star Wars is back!, l’esposizione di mattoncini Lego® che, fino al 30 settembre, ripropone alcuni dei momenti più emozionanti della saga creata dalla fantasia di George Lucas.

La mostra presenta quattro diorami, costituiti da oltre un milione di mattoncini e abitati da più di duemila minifigure.

La rassegna nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade, in provincia di Treviso, che realizza forme e architetture con i mattoncini che da più di quarant’anni privatamente colleziona con passione e dedizione.

All’interno di Villa Mirabello è possibile giocare e divertirsi con i mattoncini nell’area gioco dedicata ai più piccoli per creare le proprie fantastiche costruzioni; saranno inoltre organizzati laboratori ad hoc per bambini.

Orari

Venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle 10,30 alle 19,30

Biglietti

Intero 8 euro

Ridotto 6 euro (over 65, ragazzi 12 – 18, convenzioni speciali)

Ridotto bambini 4 – 12 anni 4 euro

Apertura feriale per gruppi solo su prenotazione